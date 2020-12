OHL hinkt op twee gedachten: "Niet alles in de vuilbak gooien" en "Daar hebben we geen boodschap aan"

Ook na enkele tegenvallende uitslagen staat OHL nog altijd in de top vijf, ver boven de verwachtingen. Anderzijds smaakt het toch wat zuur dat de ploeg het jaar eindigt met slechts één puntje uit de laatste drie duels. Fierheid én teleurstelling dus in Leuven.

Thomas Henry heeft alleszins nog altijd ook voor het globale plaatje. "We moeten ook niet alles in de vuilbak gooien", meent de clubtopschutter. "Als je vooraf gezegd had dat we rond de vierde-vijfde positie zouden staan, voor ploegen als Gent en Standard, hadden we met beide handen getekend. Dat is dus toch niet zo slecht."

Zijn trainer heeft er een andere kijk op. "Het is zeer moeilijk om abstractie te maken met onze eerdere prestaties. Dat in interviews naar voren komt dat we het tot dusver goed gedaan hebben, daar hebben we geen boodschap aan. Het is heel zuur dat je nu de punten niet pakt", leeft Marc Brys meer in het moment.

Het vervelende is ook dat dit niet snel kan goedgemaakt worden. "Als er een periode zonder voetbal aankomt, blijft dat iets langer hangen. We hebben nu niet het gevoel dat we het goed gedaan hebben. Hopelijk vinden we dat gevoel na Nieuwjaar een beetje terug."

Tegen Oostende viel vooral op dat OHL na de 1-2 niet echt meer iets kon terugdoen. Een fysiek probleem? "Op de data is dat niet vast te stellen", geeft Brys mee. Henry wil zich ook niet verstoppen achter enige eventuele vermoeidheid. Zijn ploegmaat David Hubert treedt hem daarin bij.

Dat de tegenstander door het uitstellen van een wedstrijd meer tijd had om te recupereren, was geen verzachtende omstandigheid. "Ik gebruik dat niet graag als excuus", aldus Hubert. Het is een vaststelling dat we de laatste twintig minuten te weinig gecreëerd hebben. Een schotje van Xavier Mercier, een schotje van Al-Tamari en dat was het. Kan dat vermoeidheid of een gebrek aan energie zijn? Nogmaals, geen excuses."