Flinke opsteker voor Beerschot: absolute smaakmaker krijgt de kans om zijn laatste troeven op tafel te gooien tegen Anderlecht

Beerschot wil zijn mirakeljaar 2020 met een positieve noot afsluiten zondagavond op het veld van Anderlecht. De laatste weken was het namelijk allemaal een beetje minder bij de Ratten, getuige hun nederlagen tegen Eupen en Moeskroen.

Ook de absolute smaakmaker en topkandidaat voor de Gouden Schoen Raphael Holzhauser verdween even uit de spotlights in de maand december. Zondagavond kan hij tegen Anderlecht zijn laatste troeven in de strijd om de Gouden Schoen uitspelen.

Volgens Het Laatste Nieuws raakt de Oostenrijkse stilist namelijk speelklaar voor het belangrijke treffen. Veertien dagen geleden liep de linkspoot Covid-19 op, maar hij zou nu groen licht hebben gekregen om dit weekend te spelen.