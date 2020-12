'Er is héél véél controverse, maar dit zijn de woorden die Hans Vanaken twee extra speeldagen schorsing opleveren'

Het Bondsparket eist vier speeldagen schorsing voor Hans Vanaken. Het was de commentaar van de middenvelder die ervoor heeft gezorgd dat het voorstel zo zwaar is. Maar wat heeft hij precies gezegd?

Hans Vanaken kreeg een rode kaart onder de neus geduwd in de wedstrijd tussen Club Brugge en KAS Eupen. Voor de fout op zich vordert het Bondsparket al een (zware) straf van twee speeldagen schorsing.

De Gouden Schoen liet na het zien van het rode karton duidelijk zijn ongenoegen blijven. Die ongepaste uitlatingen zetten het Bondsparket aan om er nog eens twee speeldagen bij te doen. Met andere woorden: vier speeldagen effectief. Club Brugge gaat dan ook in beroep.

🗣 Hans #Vanaken riep duidelijk in het zicht van camera’s onder meer: “Fucking schijtregels. Onnozelaars. Fucking hell.”



👉🏻 Gebeurt elke week wel ergens ten velde, maar is voor Bondsparket nu een brug te ver. Willen voorbeeld stellen. https://t.co/29CORJIMLy — Jarno Bertho (@JarnoBertho) December 28, 2020

Maar wat heeft Vanaken dan precies gezegd? Volgens VTM riep de middenvelder na het zien van de rode kaart de volgende woorden: “F*cking schijtregels. Onnozelaars. F*cking hell!”.

Overdreven?

Overdreven? We gaan niet ingaan op de redenering van het Bondsparket, maar het is nu eenmaal een feit dat de Belgische voetbalbond dergelijke uitlatingen zwaar wil bestraffen. Al moet het dan ook gezegd dat dergelijke scheldwoorden meermaals per wedstrijden uit diverse monden komen.