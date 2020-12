Pro League veranderde de regels, wat deden de clubs daarmee? Beerschot en Eupen logischerwijze gretig, Clement ondanks eerdere kritiek absoluut niet

Er was de voorbije weken heel wat te doen onder de Belgische coaches over de vermoeidheid en de blessures bij diverse spelers na een slopend 2020. De Pro League sprong meteen ter hulp, wat leverde dat op speeldag 19 op qua wissels?

Sinds afgelopen weekend mochten de ploegen in plaats van drie keer tot vijf keer wisselen. Drie teams maakten daar meteen gebruik van door vijf wissels te gebruiken.

KAS Eupen en Beerschot hadden door vele coronagevallen een kern die niet helemaal fit was - om het met een understatement te zeggen. Zij wisselden vijf keer, net als Antwerp - al was dat vooral om tactisch bij te sturen bij Charleroi.

Charleroi, KV Mechelen, Moeskroen, Standard, STVV, Kortrijk en OH Leuven wisselden vier keer. Ook zij maakten zo gebruik van de mogelijkheid om meer dan dan drie keer te wisselen. Opmerkelijk: Club Brugge wisselde samen met Cercle Brugge het minst - 2 keer. Philippe Clement was nochtans een van de trainers die het luidst vroeg om vijf wissels - er was nu natuurlijk geen Europese midweekwedstrijd.

3.61 wissels per ploeg

In totaal werd er 65 keer gewisseld in de negen wedstrijden van de Jupiler Pro League afgelopen weekend. Dat is een gemiddelde van 3,61 keer, toch een duidelijk signaal dat er meer gewisseld werd dan voorheen. Maar als we kijken naar wanneer er gewisseld werd, dan bleek het in vele gevallen toch te gaan over wissels in het slot om tijd te winnen en dergelijke meer.

Op twee noodgedwongen wissels (bij Beerschot en Waasland-Beveren door blessures) en wat tactische bijsturingen bij de rust, vielen het leeuwendeel van de wissels te noteren in het laatste kwartier. Dat blijkt ook uit de data.