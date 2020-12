Standard toont interesse in verschillende kandidaten en stuit op twee ex-trainers van aartsrivaal

Zaterdag ging Standard voor een vierde keer op rij pijnlijk onderuit. Standard maakte dan ook meteen een einde aan de samenwerking met Philippe Montanier. Tijdens de zoektocht naar een nieuwe trainer botst het op enkele opvallende namen.

Exit Montanier dus na de pijnlijke nederlaag tegen hekkensluiter Sint-Truiden. Na de wedstrijd werd hij meteen door het Luikse bestuur op straat gegooid. De Fransman begon nochtans veelbelovend aan het seizoen, maar ondertussen kon het al acht competitiewedstrijden niet meer winnen. Het verlies tegen de laatste in de stand was de spreekwoordelijke druppel.

Standard moet op zoek naar een nieuwe trainer. Er klinken heel wat verschillende namen op Sclessin. Zo zou de club assistent-trainer Mbaye Leye een kans kunnen geven om het roer over te nemen, maar daarnaast klint ook de naam van voormalig bondscoach Marc Wilmots. Volgens RTBF staan er zelfs twee ex-trainers van aartsrivaal Anderlecht in de belangstelling.

Frank Vercauteren lijkt voor de club ook een serieuze piste. De trainer is vrij nadat Vincent Kompany zijn taken op Anderlecht definitief overnam. Enkele maanden geleden had hij nog geen zin in een nieuw avontuur bij KRC Genk, maar misschien dat Standard hem wel op andere gedachten kan brengen. Daarnaast werd ook René Weiler al aangeboden. De Zwitser speelde met Anderlecht in 2017 nog kampioen maar moest nadien de club verlaten door de felle kritiek van de supporters. Op het eerste zicht dus ook geen perfecte match dankzij de felle supporters van Standard.

De beslissing zal afhangen van de financiele situatie van de club. Standard heeft het niet al te breed en moet nog een bedrag ophoesten voor de vertrokken Montanier. Het zal de komende transferperiode heel wat spelers verkopen om de portefeuille opnieuw wat aan te dikken.