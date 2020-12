Snak jij ook zo naar volle stadions?

Ondertussen is het al van begin maart 2020 geleden dat de stadions nog vol supporters zaten. Dit lijkt al een eeuwigheid geleden. Toch slaagde een Antwerp fan erin om de mooiste momenten van het seizoen van Antwerp vanuit supporters standpunt in beeld te brengen.

2020 was een fantastisch jaar voor de supporters van Royal Antwerp Football Club. De kwalificatie voor de bekerfinale op het veld van KV Kortrijk. Winst in de finale van de Croky Cup tegen Club Brugge. Thuiswinst in de derby tegen Beerschot en de 5de plaats in de Jupiler Pro League met de winterstop. Daarbij komt ook nog de thuisoverwinning tegen Tottenham Hotspurs en overwinteren in de Europa League. Enigste minpunt is dat vanwege COVID-19 de fans veel van deze wedstrijden niet in het stadion hebben kunnen meemaken.

Toch slaagt deze Antwerp fan erin om de momenten dat ze erbij mochten zijn in beeld te brengen. Voor een paar memorabele momenten kon hij rekenen op de hulp van Paul Jongeneelen, één van de clubfotografen, om hem van beeld te voorzien.