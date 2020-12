Coronavirus houdt Premier League stevig in zijn greep: Nu ook Tottenham - Fulham afgelast

Vanwege de vele coronabesmettingen bij Fulham gaat er officieel een streep door de wedstrijd. Beide ploegen werden zonet op de hoogte gebracht. Normaal gezien zou er om 19u00 afgetrapt worden in het Tottenham Hotspur Stadium.

Maandag werd het duel tussen Manchester City en Everton voor diezelfde reden ook al afgelast. Toen waren er veel besmettingen vastgesteld bij de Citizens. Het nieuwe besmettelijkere virus dat de UK in de ban houdt heeft nu dus ook effect op de Engelse competitie.

We can confirm that our Premier League home fixture against Fulham, scheduled to take place this evening, has been postponed.#THFC ⚪️ #COYS