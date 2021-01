'Portland Timbers ziet een kans en biedt éénvoudig Amerikaans international aan bij Anderlecht'

Jeremy Ebobisse is aangeboden bij RSC Anderlecht. Portland Timbers zoekt een Europese club om de 23-jarige aanvaller te stallen. Ook in Duitsland zijn er enkele gegadigden.

Het is een veelgebruikte tactiek van de Amerikaanse clubs. Door Jeremy Ebobisse te verhuren hoopt Portland Timbers dat de speler zich in Europa in de kijker kan spelen. Op die manier kan de club uit de MLS deze zomer langs de kassa passeren.

Op die manier is de éénvoudig Amerikaanse international aangeboden bij RSC Anderlecht. Al is het nog maar de vraag of paars-wit zal ingaan op het aanbod. Met Lukas Nmecha loopt er immers al een gehuurde spits rond in het Astridpark.