Corona nekte de torenhoge ambities van Zulte Waregem op de transfermarkt

Zulte Waregem is de laatste weken aan een kleine opmars bezig. Het was nodig want het zag er toch even niet goed uit voor Essevee.

De fusieclub heeft dan ook zijn plannen op de transfermarkt vorige zomer niet kunnen uitvoeren zoals het het aanvankelijk had gepland. Corona was, zoals bij veel clubs, nog maar eens de spelbreker. Dat zegt preses Carl Ballière bij de nieuwjaarsspecial van de club. "De transfers die we voor ogen hadden, hebben we kunnen realiseren maar niet valoriseren. Deze transfers hebben veel minder opgebracht. Dat resulteerde samen met het wegvallen van de supporters voor grote verliezen. We moesten dus besparen en bij een voetbalclub kan dat enkel op de loonmassa."