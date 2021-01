Ook de trainersbanken van de Jupiler Pro League kleuren steeds meer Belgisch

Franky Vercauteren werd vandaag officieel voorgesteld aan de pers als nieuwe trainer van Royal Antwerp FC. Hij vervangt de Kroatische coach Ivan Leko die een nieuw avontuur aangaat in China. Opnieuw kiest een club uit de Jupiler Pro League dus voor een Belgische coach.

Met de komst van Franky Vercauteren zijn er maar liefst tien Belgische trainers aan de slag in de Jupiler Pro League. Het is een opvallende trend in ons voetballandschap dat clubs steeds vaker kiezen voor trainers met de Belgische nationaliteit of trainers met een (voetbal)verleden in de Belgische competitie. Logisch zou u denken, aangezien die onze competitie ook het beste kennen, maar toch waren er enkele maanden geleden nog zorgen onder Belgen die een trainersopleiding volgden bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

"De Belgische competitie wordt overspoeld met buitenlandse trainers. Deze maand studeren bij ons 20 nieuwe trainers af en die zijn met dat thema bezig. Ze vragen zich af als het nog wel zin heeft dat ze al die tijd, moeite en energie in de opleiding steken, want gaan ze nog kansen krijgen?", reageerde Kris Van Der Haegen, directeur van de trainersopleidingen bij de KBVB, nog voor de camera's van de VRT.

Aan het begin van het nieuwe seizoen waren er maar zeven Belgische coaches aan de slag:

Frank Vercauteren bij Anderlecht

Philippe Clement bij Club Brugge

Wouter Vrancken bij KV Mechelen

Francky Dury bij Zulte Waregem

Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk

Nicky Hayen bij Waasland - Beveren

Marc Brys bij OH Leuven

Volgens Van Der Haegen was de oorzaak daarvan niet ver te zoeken: "Het is een gevolg van de globalisering. Het aantal buitenlandse eigenaars groeit en dus is het logisch dat er naast meer buitenlandse spelers ook meer buitenlandse trainers komen."

"De clubs moeten nadenken over hun identiteit en dan een matchende trainer zoeken. Dat gebeurt nu te weinig. Kijk bijvoorbeeld naar KV Oostende. Daar komt nu een buitenlandse trainer over van de jeugd van Leipzig. Ik denk niet dat de identiteit van de spelers van Oostende het vol gas-voetbal van Leipzig is. Het Belgische voetbal moet in de spiegel kijken en moet durven uitkomen voor wat het staat. Idem dito met onze voetballers. We hebben een fantastische generatie en moeten durven tonen dat wij België zijn.", ging directeur Van Der Haegen verder.

Hoewel het bij KV Oostende goed lijkt te gaan met diezelfde trainer, Alexander Blessin, die overkwam als jeugdtrainer van Leipzig, zijn er ondertussen al veel trainers gekomen en gegaan en vaak kwamen Belgische trainers in de plaats. Ondertussen zijn de Belgische trainers al met tien:

Frank Vercauteren bij Antwerp

Vincent Kompany bij Anderlecht

Philippe Clement bij Club Brugge

Wouter Vrancken bij KV Mechelen

Francky Dury bij Zulte Waregem

Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk

Nicky Hayen bij Waasland - Beveren

Marc Brys bij OH Leuven

Hein Vanhaezebrouck bij KAA Gent

Peter Maes bij Sint-Truiden

Wat wil zeggen dat momenteel meer dan de helft van de clubs in de Jupiler Pro League met een Belgische trainer samenwerken.