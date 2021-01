KV Oostende mist (meer dan waarschijnlijk) middenvelder tegen Charleroi door coronabesmetting

KV Oostende neemt het deze avond op tegen Charleroi in de Jupiler Pro League, maar de club gaat het meer dan waarschijnlijk zonder François Marquet moeten doen. Hij heeft positief getest op het coronavirus.

Een positieve test die op een wel zeer slecht moment valt bij KV Oostende. Volgens Het Nieuwsblad zou François Marquet namelijk besmet zijn en zo is hij dus waarschijnlijk afwezig voor de wedstrijd tegen Charleroi. Enkel een negatieve test vandaag zou er nog voor kunnen zorgen dat hij er bij is.

Jammer voor François Marquet die, na een moeilijke start van het seizoen, onder Alexander Blessin een plaats voor zichzelf begon te veroveren. Hij had slechts zeven minuten gespeeld in de eerste 13 wedstrijden van het seizoen, maar in de laatste vijf wedstrijden van 2020 kreeg hij meer speelminuten.