Mbaye Leye na geslaagd debuut als T1: "Op de goede weg, maar ..."

Na vier nederlagen op rij en zelfs acht wedstrijden zonder overwinning werd Philippe Montanier bij Standard de laan uitgestuurd en vervangen door Mbaye Leye. Die begon met een driepunter aan zijn opdracht als T1.

Tegen Waasland-Beveren werd meteen met 3-1 gewonnen: "De match begon niet makkelijk voor ons, we konden onze pressing niet goed uitspelen. Gaandeweg begon het echter beter te lopen, zeker na de 1-0", aldus Leye achteraf.

Verdiende overwinning

"Alles samen is het een verdiende overwinning. In de tweede helft kwamen we sterker voor de dag, het tweede en derde doelpunt gaf ons rust. Er was overgave bij de spelers, ze hebben geprobeerd het idee te volgen dat we hadden neergezet."

"Het is nog verre van perfect, maar we zijn op de goede weg. We zijn nog maar aan het begin van een lange weg, maar er is wel degelijk een goed gevoel na deze wedstrijd. Het was de overwinning van het collectief."