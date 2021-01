'Antwerp heeft ook onbekende, maar vaste Belgische waarde op het oog'

Royal Antwerp FC kreeg op donderdag goed nieuws wat betreft Jean Butez, maar toch heeft het wel degelijk nog plannen.

Er is de piste Mile Svilar - zoon van Ratko - uiteraard, maar Antwerp kijkt voor het versterken van zijn doelmannencompartiment ook nog verder.

Daarbij komt volgens Het Nieuwsblad ook Ruud Boffin ter sprake. De goalie van Antalyaspor is al jaren vaste waarde in Turkije.

Geen sant in eigen land

Al meermaals werd hij geopperd als mogelijke derde doelman bij de Rode Duivels - zeker bij diverse blessures. Maar: hij is onbekend in ons land en dat maakt blijkbaar ook wat onbemind.

Aan zijn kwaliteiten ligt het nochtans niet: aan welke scout je het ook vraagt, een slecht woord zal je over hem zeer zelden horen. In zijn jeugd speelde hij nog voor STVV en Genk, als prof maakte hij vooral sier in Turkije - al was hij ook actief voor West Ham United.