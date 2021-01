OFFICIEEL Israëlische spits is eerste wintertransfer van AA Gent

AA Gent houdt de ogen op de transfermarkt, op zoek naar interessante deals. Een 21-jarige spits uit Israël was één van de mogelijke pistes en wordt nu ook officieel bevestigd.

Yonas Malede is een 21-jarige spits van de Isräelische middenmoter Maccabi Netanya. Hij ligt er nog tot 2023 onder contract, maar volgens HLN staan zowel de speler als de ploeg open voor een mogelijk vertrek.

Malede beschikt ook over een Ethiopisch paspoort. Hij is 1m88 groot en wist in 14 wedstrijden dit seizoen al 7 goals mee te pikken.

Vrijdagmiddag maakte AA Gent de transfer al officieel bekend. Hij komt over voor 4,5 jaar.

Sports Manager Tim Matthys: "Yonas is een rechtsvoetige aanvaller die centraal en op de flank uit de voeten kan. Hij heeft een goeie versnelling, speelt met veel overgave en heeft goede fysieke kwaliteiten. Het is een jongen met veel potentieel en hij heeft toch al wat ervaring ondanks zijn jonge leeftijd. Hij bezit interessante kwaliteiten die zeker een meerwaarde kunnen zijn in de Belgische competitie. Hij heeft nog een grote groeimarge en zal onder de vleugels van onze coach zeker nog stappen voorwaarts zetten."