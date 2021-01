Frank Vercauteren hakt knoop door en laat twee zomeraanwinsten thuis voor de wedstrijd tegen KAA Gent

Zondagavond zal Frank Vercauteren voor het eerst op de bank bij Antwerp zitten. Zaterdagavond maakte hij ook zijn geselecteerde namen bekend, vooral op offensief vlak worden er enkele grote namen thuisgelaten bij The Great Old.

Vorig weekend zat de kersverse trainer van Antwerp nog in quarantaine, samen met maar liefst zes andere spelers. Zondag speelt The Great Old op bezoek bij KAA Gent. Vercauteren kreeg goed nieuws te horen in aanloop naar de topper. Hij kan weer beroep doen op een grote groep spelers, dus moet hij natuurlijk ook enkele jongens teleurstellen.

Jean Butez, Sander Coopman en Louis Verstraete liggen in de lappenmand, daarnaast is Buta ook nog een duel geschorst. Volgens Gazet van Antwerpen rekent de nieuwe trainer niet op de kwaliteiten van Manuel Benson en zomeraanwinst Benavente. Beide spelers hebben dit seizoen moeilijkheden om zowel hun trainers als supporters te kunnen overtuigen. Ook die andere zomeraanwinst Guy Mbenza en de jonge Nsimba reizen niet mee af naar de Ghelamco Arena