POLL: Vincent Kompany vraagt scheidsrechters mee te evolueren: verdiende Lawrence rood?

We geraakten er gisteren op de Kehrweg zelf niet uit onder de aanwezige journalisten. De ene vond het randje rood, de andere duidelijk rood en nog een andere vond het geen rood. Ook op de sociale media waren de meningen verdeeld. Wat denkt u ervan?

We hebben het al aangehaald: het gaat nog gebeuren bij Anderlecht, want Kompany laat zijn mannen op deze manier trainen. In Neerpede gaat het er zo dagelijks aan toe: tackelen met intensiteit, maar nooit op de man. Ook Lawrence tackelde voor de man, maar kreeg het been van Agbadou tussen zijn benen en zo leek het alsof hij een schaar zette met gestrekte benen.

In ieder geval was de ingreep wild te noemen, al gaat hij om de bal te blokkeren en niet om de bal uit de voeten te tackelen. Een andere vraag is dan of het een 'clear error' was van de ref om in dit geval geel te geven. Met andere woorden: moest de VAR hierin tussenkomen. Dat is weer een ander verhaal.

Maar wat is uw mening?