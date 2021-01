Dan toch geen direct inzetbare aanwinst voor Anderlecht: "Hij heeft een individueel programma gekregen"

Onmiddellijk inzetbaar? Blijkbaar toch niet. Anderlecht heeft Majeed Ashimeru een individueel programma gegeven. Het lijkt er niet op dat hij in januari al veel zal kunnen spelen.

Ashimeru moest een directe aanwinst worden, maar Vincent Kompany liet maandag weten dat hij nog niet meteen inzetbaar zal zijn. Intussen doen er geruchten de ronde dat hij een Covid-besmetting achter de rug heeft en wat fysieke achterstand heeft opgelopen. "Zijn parcours is een klein beetje geïndividualiseerd. Hij kwam ook uit Ghana, moest in quarantaine gaan... Hij heeft een apart programma gekregen."

Ashimeru maakt vandaag wel zijn eerste keer zijn opwachting bij de training. "Mijn inschatting is dat hij nog een klein beetje tijd zal nodig hebben", aldus Kompany. "Het laatste wat we willen doen is spelers verbranden."

Trebel en Mykhaylichenko

Morgen ook geen Adrien Trebel, die een lichte liesblessure overhield aan het oefenduel met Union. Maar ook hij zal nog wat tijd nodig hebben. "Hij is bijna terug. Na een lang herstel is het zeldzaam dat het gewoon van de eerste dag perfect is. Er is ook geen haast bij. We gaan er geen datum op zetten."

En wat met Bogdan Mykhaylichenko? De Oekraïner is al weken niet meer op het wedstrijdblad te bespeuren. "Tja, ik moet er elf kiezen hé jongens."