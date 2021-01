Cijfers bewijzen het: er wordt meer gewisseld in de Jupiler Pro League, verrassende 'leiders' en hekkensluiters

Er was de voorbije weken heel wat te doen onder de Belgische coaches over de vermoeidheid en de blessures bij diverse spelers na een slopend 2020. De Pro League sprong meteen ter hulp, wat levert dat een maand later op?

Sinds eind december mochten de ploegen in plaats van drie keer tot vijf keer wisselen. Drie teams maakten daar meteen gebruik van door vijf wissels te gebruiken op speeldag 19.

Ondertussen zijn we al drie speeldagen verder en zien we toch al enkele trends die zich aan het tonen zijn. Sommige teams speelden door inhaalwedstrijden uiteraard al vier keer, Beerschot vijf en Eupen zelfs al zes keer.

Dat zij dan ook gemiddeld al iets meer wisselden hoeft niet te verbazen. We nemen er dan ook graag de gemiddeldes per ploeg bij. Ook Club Brugge begint stilaan meer te wisselen - er komen drukke weken aan, met ook nog Europees voetbal uiteraard.

Mechelen en Standard - met elk 14 wissels uit drie wedstrijden - zijn tot op heden de ploegen die al het vaakst hebben bijgestuurd tijdens een match. Opmerkelijk daarbij is dat de Rouches amper drie van die dertien wissels in het slotkwartier deden - het gaat dus ook vaak om tactische wissels.

3.66 wissels per ploeg

In totaal werd er 234 keer gewisseld in de 32 wedstrijden van de Jupiler Pro League afgelopen maand. Dat is een gemiddelde van 3,66 keer, toch een duidelijk signaal dat er meer gewisseld werd dan voorheen. Maar als we kijken naar wanneer er gewisseld werd, dan bleek het in vele gevallen toch te gaan over wissels in het slot om tijd te winnen en dergelijke meer.

Op enkele noodgedwongen wissels door blessures of rode kaarten en wat tactische bijsturingen bij de rust, vielen het leeuwendeel van de wissels te noteren in het laatste kwartier. Dat blijkt ook uit de data: liefst 52,6% van de wissels in het slot van de match.