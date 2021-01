Anderlecht tovert het Lotto Park binnenkort om tot vaccinatiecentrum: "Het is onze rol om ten dienste te staan van de gemeenschap"

Het Lotto Park is één van de tien vaccinatiecentra in Brussel. Begin maart kunnen Brusselaars zich 12 uur per dag, zeven op zeven laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus.

Anderlecht stelt vanaf maart het Lotto Park ter beschikking als vaccinatiecentrum. In het stadion van paars-wit zullen er 25.000 vaccins per maand toegediend worden. De organisatie van wedstrijden zal ook niet in het gedrang komen. Bij thuiswedstrijden zullen de uurroosters aangepast worden. Anderlecht zal tot minstens 31 augustus dienen als vaccinatiecentrum “Toen Burgemeester Fabrice Cumps ons contacteerde met de vraag om samen tegen het virus te strijden, hebben we niet geaarzeld. Het is onze rol om ten dienste te staan van de gemeenschap en de deuren van ons stadion te openen voor de mensen van zowel Anderlecht als alle andere Brusselaars", vertelde Jos Donvil, CEO van Anderlecht, in een officiele verklaring. Het Lotto Park wordt 1 van de 10 Brusselse vaccinatiecentra. 25.000 vaccinations par mois à partir du 1er mars, 7j/7. Alle info op https://t.co/A5mQpSv3JJ. 🟣⚪ pic.twitter.com/KMBNfzMc69 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 21, 2021





