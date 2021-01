Harde kern Antwerp haalt zijn slag thuis: Lamkel Zé zal nog deze wintermercato vertrekken

De gebeurtenissen tijdens de match van woensdag tegen Cercle Brugge lijkt de toekomst van Lamkel Zé bij Antwerp in een definitieve plooi te hebben gelegd. De fratsen na zijn winning goal zijn de spreekwoordelijke druppel voor het bestuur van The Great Old.

De Kameroener liet zich wederom niet van zijn beste kant zien door zo ostentatief -vingertje op de mond en truitje uittrekken- te vieren terwijl meerderheid van de spelergroep en de harde kern van Antwerp hem al uitspuwde. Die laatste lieten dat donderdagochtend duidelijk zien met een spanddoek aan het adres van Luciano D'Onofrio. Die harde kern bleek gisteren dan toch bereid tot een onderhoud met de club en zakte naar de Bosuil af. Bij de club wenste niemand commentaar te geven op het onderhoud. Maar volgens Het Nieuwblad werd er uiteindelijk wel een compromis gevonden. Het bestuur zal zijn enfant terrible nog voor 31 januari nog proberen te slijten, zij het dan wel onder de juiste voorwaarden. Lees: ze willen er hun broek niet aan scheuren.





