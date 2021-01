Zelfs een definitief vertrek is niet uitgesloten voor zomerse recordtransfer van Anderlecht, die mentaal onderuitging na wanprestatie

De transfers van Peter Verbeke zijn voor het overgrote deel geslaagd te noemen. Nmecha is een voltreffer en ook Cullen, Mukairu, Mykhaylichenko en Miazga zijn er de laatste weken allemaal doorgekomen.

Er valt (voorlopig) wel een valse noot te noteren. Mustapha Bundu was met zijn 2,8 miljoen euro de recordtransfer van paars-wit afgelopen zomer, maar kon dat prijskaartje tot nu toe nooit rechtvaardigen.

Tegen Charleroi ging de aanvaller uit Sierra Leone bovendien pijnlijk in de fout en sindsdien is er geen spoor meer te bekennen van Bundu bij de Brusselaars. Volgens Het Nieuwsblad heeft de prestatie tegen de Carolo's hem mentaal gekraakt. Paars-wit schakelde zelfs een mental coach in want de spits zat met een enorm schuldgevoel.

Huur met aankoopoptie?

Anderlecht gaat nu op zoek naar een oplossing voor hem, maar dat wordt niet simpel want de clubs staan niet in de rij om hem in te lijven. Volgens La Dernière Heure is de recordkampioen bereid om eventueel een aankoopoptie in een huurdeal laten opnemen.