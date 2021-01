Kompany rekent nog steeds op beterschap: "Op training vlammen ze die ballen allemaal binnen"

Vincent Kompany kan maandelijks wel eens een balans opmaken van hoeveel punten Anderlecht nu weer verloren heeft zonder dat dat nodig was. Tegen Waasland-Beveren was het weer van dat.

"Frustratie? Dat zit niet echt in mijn natuur. Voetbal is natuurlijk wel een resultatensport, maar ik zie een herkenbaar spelpatroon, ik zie een ploeg die veel kansen creëert en tevens weinig kansen weggeeft. Ik zie ook een duidelijke evolutie sinds begin dit seizoen."

Maar ontgoocheling is geen frustratie. "Op een seizoen heb je normaal 2-3 wedstrijden die je had moeten winnen en die je niet wint. Maar bij ons helt de balans toch vrij agressief naar de verkeerde kant. Ik zie op training de jongens alle ballen binnenvlammen. Het gaat ook wel eens lukken op een wedstrijd. Als ze op training er niks van bakten, zou ik me meer zorgen maken. Maar je zou het niveau eens moeten zien..."

Een collega merkte op dat Anderlecht wel weer een penalty had moeten krijgen na hands. "Ik ga niet de verzuurde coach zijn. Het is logisch dat er van die fases zijn als je veel in de zestien komt. Maar ik kijk naar mijn eigen ploeg en ga dat niet veranderen. Ik ga daar nu geen uitspraken over doen en zal dat ook niet doen."