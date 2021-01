Marc Brys en zijn spelers beseffen na dé comeback: "Was een kantelmoment voor hoe ons seizoen zou gaan" en "Heel overtuigend, veel begeestering"

Oud-Heverlee Leuven sluit zondagavond de speeldag af met een thuiswedstrijd tegen AA Gent. Als het die wint, dan komt het op de derde plaats in de stand. De match op bezoek bij Zulte Waregem zou wel eens dé referentiematch kunnen geweest zijn.

"We staan uiteraard liever 4e dan 9e", aldus matchwinnaar Xavier Mercier na de overwinning aan de Gaverbeek. "Maar vooral de manier waarop we de drie punten pakken was belangrijk. We zijn een team dat niets laat liggen en de aansluitingstreffer vlak voor rust gaf ons energie."

"Mentaal en fysiek zijn we een sterk team, zelfs op een slecht veld", vulde Thibault Vlietinck aan. "Ons spel was goed en dan ga je zelfs na een 2-0 achterstand door op je elan. We hebben het prima gedaan in de tweede helft, dat we dan nog de drie punten naar huis nemen is fantastisch."

Heel overtuigend, met veel begeestering

Coach Marc Brys had het laatste woord in de zaak: "We kwamen met een gelukje op 2-1, maar zoiets dwing je af. De drive in de rust zat goed, we wisten dat we fysiek en mentaal sterk staan. Na de pauze hebben we gebracht wat we wilden brengen en zo met ons tempovoetbal de tegenstander pijn gedaan."

"De spelers hebben wat zon gekregen de voorbije maanden, ze kwamen positief in het nieuws. Maar je moet ook resultaten blijven neerzetten. De match op bezoek bij Zulte Waregem was een kantelmoment om te weten welke kant het zou uitgaan. Het was overtuigend, met veel begeestering en combativiteit."