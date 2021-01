📷 Antwerp-aanhang voert druk op rond vertrek Lamkel Zé: 'Nog 4 dagen'

De transferperiode loopt stilletjesaan op zijn einde, maar Didier Lamkel Zé loopt nog steeds rond op The Great Old. Eerder hadden de supporters al eens een spandoek opgehangen, donderdagochtend deed de aanhang dat opnieuw. Het probeerde zo het bestuur duidelijk te maken dat de tijd dringt.

Deze ochtend werd er aan de Bosuil opnieuw een spandoek opgehangen door de supporters, deze keer met de boodschap: '4 days left'. Het bestuur had de supporters namelijk beloofd dat enfant terrible Didier Lamkel Zé de club in januari nog ging verlaten. De transferperiode loopt stilletjesaan op zijn einde, de aanhang probeert zo de druk rond zijn vertrek op te voeren.

Frank Vercauteren viste Didier Lamkel Zé op uit de beloften en schonk hem in het thuisduel tegen Cercle Brugge meteen zijn eerste basisplaats in maanden. Het enfant terrible bedankte voor het vertrouwen, en maakte het enigste doelpunt van de wedstrijd. De wedstrijden daarna stond de Kameroener telkens ook opnieuw in de basis. Zo hoopt het bestuur van The Great Old zijn marktwaarde te doen stijgen. Zowel ploegen uit Turkije als in de Emiraten willen de flankaanvaller graag overnemen, maar Antwerp wil een geschikte prijs ontvangen. In 2018 betaalde de club nog 1 miljoen euro voor zijn komst.

Vorige week hing er ook al eens een spandoek aan de hoofdingang van het stadion, met daarop enkele Franse woorden: "Het bestuur van de club, de 'h...' van Lamkel Zé'. Het protest werd meteen verwijderd.