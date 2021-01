De fauw kon bij debuut niet voor stunt zorgen: "Kregen carte blanche van Francky Dury"

In afwezigheid van Francky Dury namen Timmy Simons en Davy De fauw woensdagavond de honneurs waar bij Essevee. Zij zagen hoe Zulte Waregem pas in de laatste twintig minuten KRC Genk in de problemen kon brengen. Dichter dan de aansluitingstreffer (3-2) kwamen De fauw en co echter niet meer.

Op de persconferentie na afloop van de partij stond Davy De fauw de pers te woord. "In het begin van de wedstrijd stonden we niet goed. Daarnaast hadden we veel moeite in balbezit, vooral in de eerste helft. We hoopten met 0-0 te gaan rust, dus die openingstreffer kwam hard aan. In de tweede helft werd het dan 3-0 in plaats van 2-1. Vanaf dan leek de wedstrijd gespeeld, maar de jongens zijn blijven vechten. In het slot werd het dan nog even spannend, jammer dat de wedstrijd niet vijf minuten langer duurde", aldus De fauw.

Zo eindigde de vreemde dag van Davy De fauw met een terechte nederlaag bij een topploeg. Eerder op de dag werd duidelijk dat Francky Dury in quarantaine moest, na een coronabesmetting in zijn onmiddellijke omgeving. "Voor de wedstrijd hebben we hem even gehoord. We kregen carte blanche van hem, hij toonde erg veel vertrouwen naar de ganse technische staf. Echt moeilijk was het dus niet voor ons, want we hadden de wedstrijd goed voorbereid."

Zo maakte Davy De fauw sneller dan voorzien zijn debuut als T1. "Het voelde alsof ik mijn eerste wedstrijd ging spelen. Het was een bijzonder moment voor mij, een goed leermoment ook. Alleen blijft het jammer dat we er geen punten aan overhouden", besluit De fauw.