KVO-transferverantwoordelijke Ganaye: "Palaversa een goeie? Ik deel die mening niet"

KV Oostende gooit momenteel hoge ogen. Bij de Kustjongens hebben ze altijd geloofd in hun manier van voetballen. Executive president Gauthier Ganaye recruteerde spelers en coach naar die filosofie.

Zo liet hij Ante Palaversa vertrekken, ondanks dat velen hem zeiden hoe goed de van Manchester City gehuurde middenvelder wel was. "Wel, ik deel die visie niet. Palaversa zet als controlerende middenvelder niet genoeg druk en ligt vaak aan de basis van tegengoals. Ik verkoos de onbekende Maxime D'Arpino van de Franse tweedeklasser Orléans", zegt hij in Het Nieuwsblad.

En hij kreeg gelijk. D'Arpino wordt door vele waarnemers de hemel in geprezen. "Op die positie is hij één van de beste in Europa. Maxime heeft goeie voeten, maar zet bij balverlies direct pressing. Dikwijls heroveren we de bal binnen de drie seconden. Dat soort jongens willen wij. Betaalbaar, jonger dan 26 en met goeie data."

"We hebben databases van veel competities - jongens kunnen zelfs uit de Deense tweede klasse komen - en daarmee zien we accuraatheid van passes, gelopen kilometers aan hoge intensiteit, snelle balrecuperaties… Eens we vijf kandidaten hebben, doen we aan videoscouting. Zo rekruteerden we ook Makhtar Gueye, Jack Hendry...”