Kent Nmecha een dipje? "Het is de laatste twee weken inderdaad wat minder subliem en wat meer labeur"

Anderlecht moet het zondag tegen AA Gent opnemen. Maar wie gaat er in de basis staan. Wie heeft de maand januari het best verteerd? Want er is toch wel wat vermoeidheid te bespeuren.

Trebel heeft de helft tegen Moeskroen goed verteerd en had geen terugval deze week. Voor hem is het mogelijk om langer te spelen en dus is een basisplaats een optie. Ook Abdoulay Diaby trainde heel de week mee. "Hij had een stijve rug en dat straalde wat uit naar zijn spieren", verklaarde Kompany. "Het is geen probleem, maar hij moest een beetje aanpassen aan de intensiteit op training."

Wie de afgelopen weken wat vermoeid oogde, was Lukas Nmecha. Niet verwonderlijk, want hij moest de ploeg al maanden dragen. "Je hebt misschien wel gelijk, al is vermoeid veel gezegd", knikte Kompany. "Twee weken geleden was hij nog goed, maar de afgelopen twee matchen zijn wat labeur geweest voor hem."

"Maar hij stond er wel nog op de cruciale momenten, zoals die strafschop binnen trappen in de laatste minuut in Moeskroen. Niet evident met dat veld en zelfs die penaltystip. Hij is een periode iets minder subliem, maar dat heb je als spits tegen een laag en georganiseerd blok. Dan kan je enkel uitblinken door die ballen binnen te trappen. Als dat niet gebeurt, ben je wat minder..."