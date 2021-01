Aankoopoptie onthult: Antwerp moet diep in de buidel tasten wil het Avenatti langer op de Bosuil houden

Antwerp maakte donderdag de transfer van Felipe Avenatti bekend. De Uruguayaanse spits vertoefde al even in de B-kern van Standard en moet in Deurne-Noord zijn carrière herlanceren.

Ondanks dat hij bij de Rouches bij het huisvuil werd gezet heeft Standard toch nog een stevige aankoopoptie weten te bedingen voor de spits. Volgens La Dernière Heure moet stamnummer één twee miljoen euro op tafel leggen als ze Avenatti definitief willen binnenhalen. De Luikenaars betaalden destijds wel zo'n vier miljoen euro aan Bologna voor de boomlange aanvaller. Na twee mindere seizoenen bij Standard is zijn marktwaarde flink gekelderd.

