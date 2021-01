Kapitein valt opnieuw naast de selectie bij Cercle Brugge

Jérémy Taravel, kapitein van groenzwart, haalt de selectie van Cercle Brugge niet. Nochtans speelde hij wel mee tegen Club Brugge.

In de stadsderby was Jérémy Taravel er nog bij, maar tegen STVV zit hij opnieuw niet in de selectie. Hij moet plaatsmaken voor Jean Marcelin die een schorsing uitzat.

Verder kan groenzwart voor dit belangrijke duel nog altijd niet beschikken over Kanouté, Velkovski en Decostere. Deuro zit dan wel weer in de selectie.

Cercle trainde vandaag op Stayen en overnacht in Genk voor deze wellicht cruciale wedstrijd.