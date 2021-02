Antwerp richt pijlen op Franse verdediger van Fulham

Nu de overgang van Aleksandar Vukotic op een sisser is uitgedraaid, moet Antwerp snel schakelen. Mogelijk is Maxime Le Marchand van Fulham binnenkort speler van de Great Old.

L'Equipe weet immers dat Fulham, waar Le Marchand nauwelijks aan spelen toekomt, geen bezwaren heeft tegen een uitleenbeurt aan Antwerp. Het is nu enkel nog wachten op een akkoord tussen Antwerp en de speler. Maxime Le Marchand is een 31-jarige linksvoetige centrale verdediger. Hij vergaarde bij Rennes, Le Havre en Nice meer dan 200 matchen in het Franse profvoetbal. In 2018 had Fulham vier miljoen veil voor de Franse verdediger. Dit seizoen kwam hij amper twee keer aan spelen toe in de Premier League, waarin hij ook twee gele kaarten kreeg. Sinds half oktober kijkt Le Merchand steevast vanop de bank en de tribune toe.