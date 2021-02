Vanhaezebrouck blij met komst Tissoudali: "Dit mochten we niet laten liggen"

Officieel was het zondagavond niet, maar de overgang van Tarik Tissoudali van Beerschot naar AA Gent was enkel nog een kwestie van formaliteiten. Hein Vanhaezebrouck wou zelfs al spreken over zijn nieuwste aanwinst. En hij was er blij mee.

Hij hoopt dat Tissoudali het scorend vermogen van zijn ploeg zal opkrikken. Want daar hebben ze wel een gebrek aan. "Het is een speler met een actie en die ook nog makkelijk scoort. Dat heeft hij dit seizoen bewezen. Hij was ook einde contract deze zomer. Als je zo'n opportuniteit hebt die je kan halen, dan kunnen we dat niet laten liggen. Maar ja, ik ben heel tevreden met zijn komst." Maar zal één speler het verschil maken? Kan hij Gent uit het moeras trekken? "Of dat volstaat? Dat weet ik nu nog niet. We werken trouwens ook al naar volgend seizoen toe hé. Dat is een speler minder die we moeten inpassen dan."