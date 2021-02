Eupen ziet target (ex- KV Mechelen) elders tekenen: 'Nederlander keert terug naar de Eredivisie'

Michael Verrips (ex- KV Mechelen) stond eerder deze week nog op het verlanglijstje van KAS Eupen, maar de doelman verlaat de Premier League en kiest voor een nieuw avontuur in zijn thuisland.

Volgens Voetbal International trekt de doelman naar FC Emmen. De rode lantaarn uit Nederland zou hem tijdelijk overnemen van Sheffield United, het kan extra versterkingen goed gebruiken in de strijd om het behoud.

KAS Eupen moet dus blijven zoeken naar een nieuwe doelman, zij dreigen namelijk Ortin De Wolf te verliezen aan The Great Old. Daarbij werd onder meer gedacht aan Michael Verrips, hij moest er dan de concurrentie aangaan met Théo Defourny. Al lijken de Oostkantonners ook een andere optie te bewandelen. Volgens Het Laatste Nieuws onderhandelen ze ook over de komst van Robin Himmelman, die actief was bij Sankt Pauli.

In 2019 verliet de Nederlander KV Mechelen met de nodige tumult. Hij verbrak eenzijdig zijn contract en trok naar het Engelse Sheffield United. KV Mechelen was toen volop betrokken bij het omkoopschandaal, een verdere samenwerking was toen onmogelijk voor de doelman.

Maar bij Sheffield United kwam de 24-jarige doelman nauwelijks aan spelen toe, hij startte geen enkele keer in de competitie. Bij The Blades heeft hij nog een contract tot 2023, maar lijkt dus nu tijdelijk elders speelminuten te vergaren.