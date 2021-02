FIFA is duidelijk omtrent voorrang bij vaccinaties: "Dat het de kalenders verstoort, maakt van voetballers nog geen prioriteit"

De laatste weken werd er door verschillende sportfederaties geopperd om atleten voorrang te geven bij de vaccinaties in de strijd tegen het coronavirus. De meeste bedankte voor het aanbod, dat doet nu ook de FIFA die dezelfde beslissing inneemt als dat van het Internationaal Olympisch Comité .

Het vaccinatieproces is ondertussen al in verschillende landen aan de gang, maar tegelijkertijd vroegen verschillende sporten zich af of het ook verplicht is voor topatleten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) besloot onlangs om dat niet te doen, dat standpunt wordt nu ook ingenomen door de FIFA: "Mensen met een hoog risico en verzorgers moeten uiteraard eerst gevaccineerd worden. Dat de pandemie de kalenders verstoort, maakt van voetballers nog geen prioriteit bij de vaccinatie. Ik hoop dat onze spelers zo snel mogelijk ingeënt kunnen worden, maar wij zullen op onze beurt wachten", verklaarde voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie.