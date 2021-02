🎥 Southampton moet na één minuut al met tien man verder tegen Manchester United na vreselijke ingreep Jankewitz

Southampton is aan een goed seizoen bezig en wilde vanavond punten sprokkelen op het veld van Manchester United. Na één minuut leken ze die droom echter al te mogen opbergen, want Jankewitz moest al met een rode kaart gaan douchen.

Zoals u hieronder op de beelden kan zien, gaat de Southampton-speler wel zeer driest in op Scott McTominay. Ondertussen heeft Manchester United ook al een comfortabele voorsprong bij elkaar gevoetbald.

What a moment for teenager Alex Jankewitz making his full debut at Old Trafford tonight... oh 😂



The Southampton midfielder is sent off just two minutes in 👀🤣pic.twitter.com/jzYStV1zcV