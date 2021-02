Kompany zag veel volk vertrekken uit zijn kern: "We verliezen kwaliteit, maar zijn gebonden aan bepaalde wetten"

Het werd dan toch nog een druk dagje gisteren op Neerpede. Peter Verbeke kreeg nog Michel Vlap, Zakaria Bakkali en Nany Dimata weg. Maar hoe blij was Vincent Kompany daarmee? In het geval van Dimata had hij hem blijkbaar liever gehouden.

Weer die financiële situatie natuurlijk die speelde. Dimata was één van de grootverdieners, maar kreeg weinig speelminuten voor de kost die hij vertegenwoordigde. "Er is gedaan wat nodig was", aldus Kompany. "Er zijn jongens vertrokken, maar er is nog steeds een competitieve kern met concurrentie. We moeten dit natuurlijk ook zien in de context: we zijn gebonden door bepaalde wetten en die wetten helpen ons overleven."

Overleven... Het is een werkwoord dat pakweg vijf jaar geleden niet met Anderlecht zou geassocieerd worden. "Met Dimata verliezen we kwaliteit en dat helpt ons niet op korte termijn. Maar Nany had het ook moeilijk na zijn blessure. Hij wilde spelen en kijken wat er nog uit te halen viel dit seizoen. Hij drong daar zelf op aan. Het is financieel de beste oplossing en we gaan niet klagen, wel naar oplossingen zoeken."

Anderlecht leende dit seizoen 16 spelers uit. Velen zonder aankoopoptie. Gaat Kompany ze deze zomer van harte weer verwelkomen? "Het zijn allemaal spelers met talent en potentieel en we gaan ze in het oog houden. Daarna zien we wel."