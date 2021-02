Jordan Lukaku bij de Rode Duivels? "Het zou Romelu goed in zijn vel doen voelen"

Jordan Lukaku zette de stap naar Antwerp, met maar één doel: het EK spelen met de Rode Duivels, aldus zijn manager. Marc Degryse wikt en weegt de kansen van Lukaku om er in juni bij te zijn.

Veel minuten pakken en de kans krijgen om uit te blinken. Dat heeft Jordan Lukaku op dit moment nodig om kans te maken op het EK. Het vertrek van Juklerod kan hem alleen maar goed uitkomen. “Hij is bij Antwerp wingback in een systeem met een driemansverdediging, zoals ook de nationale ploeg speelt”, zegt Degryse aan HLN. “Het is ook belangrijk dat hij nummer één is bij Antwerp en dat voelt. Ook de komst van Avenatti kan hem helpen: zijn flank afdweilen en hem een paar voorzetten geven waar hij destijds zijn broer mee vond bij de Rode Duivels."

De wedstrijden die Antwerp nog krijgt, kunnen de groei alleen maar aanwakkeren. Kansen genoeg dus voor Lukaku. “Ik wil nog wel wat wedstrijden zien waarin hij over zijn mannetje gaat, een goede voorzet aflevert, zijn tegenstander achter zich laat lopen. In wedstrijden met goede tegenstanders. Lukt dat, dan zet hij zijn kandidatuur kracht bij. Lukaku heeft nog vier maanden de tijd om veel wedstrijden te spelen en te verbeteren."

Ook de rol van broer Romelu kan volgens Degryse belangrijk zijn. “Onder meer Yannick Carrasco en Thorgan Hazard hebben al als wingback gespeeld bij Martínez, toch twee niet te onderschatten spelers, denk ik. En de bondscoach gaat er heus geen drie meepakken voor die positie. Maar Jordan is wel effectief de enige linksvoetige van die drie. Maar er is nog Romelu. Die zou het wel appreciëren mocht Jordan er in juni bij zijn. Het zou hem goed in zijn vel doen voelen. Onderschat dat soort dingen niet. Als hij z'n belangrijkste spelers het enigszins naar de zin kan maken: daar houdt Martínez ook rekening mee."