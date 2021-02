Vergeten en vergeven? Supporters stemmen Lamkel Ze in top 3 van speler van de maand

Als er supporters in het stadion hadden gezeten, stond de Bosuil in lichterlaaie de afgelopen maand. Didier Lamkel Ze maakte het (opnieuw) heel erg bont naast het veld, scoorde op het veld en liet zich dan weer opmerken met opvallende vieringen na die doelpunten.

Het verhaal van Lamkel Ze bij Antwerp leek nu scht wel geschreven, supporters reden richting de Bosuil om hun ongenoegen te uiten vanwege zijn fratsen terwijl Franky Vercauteren hem bleef opstellen.

Maar een heel groot deel van de supporters lijkt de Kammeroener toch opnieuw in de armen te hebben gesloten. Ze mochten online stemmen wie voor hen de beste speler van de maand januari was en stemden het enfant teriible in de top 3. Niet onlogisch want met drie doelpunten (waarvan 1 fabelachtig afstandsschot) was hij de gevaarlijkste man van The Great Old.

De tweede plaats ging naar de onorthodoxe doelman Beiranvand, die ondanks een lastige start toch wel populair is bij de Antwerp-aanhang. De winnaar van de verkiezing werd kapitein Richie De Laet, die in het bekerduel tegen La Louvière afgelopen week de winning goal maakte.