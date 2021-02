CEO Eddy Cordier komt met verduidelijkende woorden: "Essevee is niet de rijkste club, maar wel een familiale en stabiele club."

Veel vernieuwingen aan het begin van 2021 voor Zulte-Waregem dat enkele contractverlengingen wist door te voeren, de raad van bestuur hervormde en koos voor een nieuwe stadionnaam.

In een interview met Het Nieuwsblad laat de Chief executive officer, Eddy Cordier, weten dat de naamsverandering te maken heeft met de nieuwe commerciële dynamiek. “In moeilijke tijden vinden bedrijven die elkaar kunnen versterken elkaar immers gemakkelijker.”

Het Regenboogstadion zal volgend seizoen de Elindus Arena worden genoemd. Het is een verhaal dat voor beide partijen voordelen heeft, zegt Cordier. “Het plaatje klopt. Elindus zal zich vanaf volgende zomer in ons stadion vestigen en door zijn naam aan het hele stadion te koppelen, wil het nog een stapje verder gaan. Dat is een verhaal dat voor beide partijen klopt.”

Kapitaalsverhoging

Over de kapitaalsverhoging wil Cordier geen exacte prijzen bekendmaken. “Het exacte bedrag doet er niet toe. Maar we kunnen verzekeren dat de club weer voldoende slagkracht heeft om verder te bouwen en te groeien.”

“De kapitaalsinjectie heeft ervoor gezorgd dat de club voldoende middelen heeft om zich zowel op sportief als op commercieel vlak verder te kunnen uitbouwen. Maar we moeten wel blijven opletten, want deze crisis is nog niet afgelopen.”

“De criteria die de licentiecommissie hanteert, zijn streng. En dat is ook nodig. Maar Essevee heeft nooit in de gevarenzone gezeten. Zodra we geconfronteerd werden met de tegenvallende cijfers, hebben we samen met hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert naar oplossingen gezocht. Hoe dan ook, Essevee heeft zijn plaats in de hoogste voetbalklasse. Daaraan moet je niet twijfelen. We runnen de club als goede huisvaders, met een dynamiek die eigen is aan de streek. Dat maakt van Essevee niet de rijkste club, maar wel een stabiele, familiale club. We gebruiken ons gezond verstand, en daarmee kom je al ver.”