Philippe Clement: "Veel goede zaken gezien langs onze kant, maar het was geen topwedstrijd"

Club Brugge behaalde zaterdag een achtste competitiezege op rij. Tegen Waasland-Beveren speelde de landskampioen zeker niet op topniveau, maar na de vroege treffer van Noa Lang gaf Club nooit de indruk punten te morsen op de Freethiel.

"Ik ben altijd blij om hier terug te komen", opende Philippe Clement op de persconferentie. "Ik heb hier als beginnende coach een kans gekregen en daar ben ik de club nog steeds dankbaar voor."

"Ik vond dat we de match meteen goed in handen hadden, met een goed baltempo. Dankzij een goede actie van Noa Lang kwamen we snel op voorsprong. Vooral in de tweede helft misten we dan enkele grote kansen. Ik heb goede dingen gezien, maar in balcirculatie en afwerking moest het beter. Zo blijf je met die twijfel zitten tot op het laatst. En dat was, gezien ons niveau, niet nodig vanavond. Al weet ik wel dat dit geen topwedstrijd was van ons. Bovendien vind ik het ook weer erg positief dat we de nul konden houden: Mignolet moest amper werk opknappen."

Mata?

Hans Vanaken werd in de tweede helft naar de kant gehaald. Uit voorzorg, gaf zijn coach aan. "Hij kreeg een elleboog in de ribben. Dat is vervelend, maar ik ben vrij gerust. Ik wilde geen risico nemen met hem. Ik stel me meer vragen bij Clinton Mata", aldus Clement. "Blijkbaar had hij naar het einde toe veel last, maar hij zei me niets. Spijtig, want anders hadden we hem kunnen vervangen. Ik heb mijn twijfels voor Clinton voor woensdag (bekermatch tegen Antwerp, nvdr.)".