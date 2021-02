Zwaar ontgoochelde Van den Brom: "We lieten Sambi de wedstrijd van zijn leven spelen" en "Met de manier waarop kan ik niet leven"

John van den Brom kwam wat later dan Vincent Kompany de pers vervoegen. Kompany zat al wat grapjes te maken met de verzamelde pers in afwachting. "Uiteraard zal Vincent blij zijn", zuchtte Van den Brom. "Wij waren zo ontzettend slordig aan de bal."

De ontgoocheling van Van den Brom was gericht aan zijn groep. Hij had heel de week getraind op de vijfmansdefensie. "We wisten dat Anderlecht graag hoog druk zet en eigenlijk is hun manier van spelen ook niet zo moeilijk te analyseren. Het is wel moeilijk om tegen te voetballen. Normaal gezien moest één van de centrale verdedigers vrij blijven om de bal in te spelen, maar we waren zo slordig... Je zou niet kunnen volgen hebben als je al onze foute passes had willen tellen", zuchtte de Nederlandse T1.

En ook verdedigend schortte er het één en ander. "De intensiteit was ook niet in orde. Anderlecht wou het veel meer. Maar wij zijn er ook in geslaagd om onszelf onder druk te zetten. We hadden erop getraind dat één verdediger moest gaan doordekken op het middenveld, maar dat gebeurde niet. We lieten Sambi de match van zijn leven spelen."

We hebben met angst in de broek gespeeld

Je moest geen ziener zijn om te voorspellen dat er een aardig woordje gesproken gaat worden komende week. "Je moet zoveel beter zijn aan de bal als je play-off 1 wilt ambiëren. Een resultaat halen was niet verdiend geweest", was Van den Brom eerlijk. "We hebben met angst in de broek gespeeld. Niemand durfde een bal tussen de linies geven."

"Met een nederlaag kan ik leven, maar met de manier waarop dit gebeurde... Daar heb ik het moeilijk mee. Die teleurstelling is zovele malen groter dan die voor de nederlaag op zich. En met vermoeidheid moeten ze helemaal niet aankomen. We hebben een hele week gehad om deze match voor te bereiden."