Jonathan David kende enkele moeilijke maanden in de Ligue 1: "Ik was er niet klaar voor, mensen twijfelden."

De Canadese aanvaller, die afgelopen zomer voor 27 miljoen euro werd overgenomen van de Buffalo's, kende een moeilijk begin bij Lille. Hij kon er nauwelijks zijn stempel drukken en stond daarnaast ook een lange tijd droog, maar de international lijkt zijn draai in de Ligue 1 gevonden te hebben.

Jonathan David is de laatste weken goed aan het presteren in Frankrijk, maar toch kende hij een moeilijk seizoensbegin bij zijn nieuwe werkgever: "Toen ik aankwam, had ik sinds maart niet meer gespeeld. Ik was mijn ritme kwijt en moest zowel mijn teamgenoten leren kennen als de tactiek na slechts één vriendschappelijke wedstrijd. Ik was er nog niet klaar voor. Ik heb de competitie niet onderschat. Ik wist dat de Ligue 1 erg defensief was. Het is niet makkelijk om te scoren," vertelde de Canadese international.

"Druk? Een beetje. Er waren verwachtingen. Maar de grootste druk lag bij mij. Ik wilde laten zien wat ik kon. Het was me lang niet gelukt. Mensen hadden twijfels en het lukte me maar niet om te scoren. Ik verwachtte de kritiek," besloot de voormalige speler van KAA Gent. Dit seizoen kwam de 21-jarige aanvalller al 23 keer in actie, daarin trof hij ook al 5 keer raak.