Luxeproblemen voor Philippe Clement: "Erg tevreden met de topsportmentaliteit in onze groep"

Acht zeges op rij en daartussen nog een zege in de beker: het gaat Club Brugge voor de wind. Philippe Clement kan op dit moment ook rekenen op een fitte kern en dan moeten er keuzes gemaakt worden: "Het gaat niet over iedereen tevreden houden".

Zo viel Matej Mitrovic, die in de Beker een geslaagd wederoptreden maakte, zaterdag naast de selectie. Hoe moeilijk is het voor Philippe Clement om de ganse groep tevreden te houden, nu iedereen fit is? "Dat gaat niet over tevreden houden van mijn spelers. Het gaat vooral over een plan hebben met iedereen. Dat is trouwens niet alleen mijn taak, maar van onze hele staff."

"Feit is wel dat iedereen op dit moment op een goed niveau zit", gaf Clement toe. "Kijk naar Mitrovic: die had bijna een jaar niet gespeeld, maar was meteen op niveau in die bekermatch. Dat is zijn verdienste, maar ook die van de technische en medische staff. Ik ben op dit moment heel tevreden met de topsportmentaliteit die in deze groep heerst. Dat zal ook nodig zijn om onze ambities te verwezenlijken."

Bas Dost speelde een minder wedstrijd op de Freethiel en scoorde voor de verandering niet, toch gaf Clement dat zijn spits stappen zette aan in de afgelopen weken. "Bas liet me weten dat het ritme op training hoger lag dan hij gewend was. Hij is nog geen 100 procent, vandaar ook zijn vervanging. Hij is groeiende. Zijn recuperatie wordt alsmaar beter en hij kan steeds meer inspanningen doen", besluit de T1 van Club Brugge.