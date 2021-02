Baby geeft buitenspel toe, Vanhaezebrouck reageert op twee VAR-situaties: "Ofwel raam beslagen door ijzel of sneeuw, ofwel dringend naar oogarts"

AA Gent - KAS Eupen eindigde op 2-2. En daar had vooral de thuisploeg achteraf wel wat over te sakkeren, want er liep toch wel een en ander mis. Met dank ook aan de VAR en arbitrage. De reacties waren duidelijk.

Bij de 0-1 beroerde Amary Baby de vrije trap van Stef Peeters en zo was het - uiteraard - buitenspel van Prevljak. "Ja, ik raakte de bal", gaf Baby toe. "Dat is groots van hem om toe te geven, maar anders moet hij het achteraf natuurlijk uitleggen."

Want iedereen had het gezien: de bal werd geraakt door de aanvaller: "Mensen zullen me vragen hoe het kan dat een team dat drie geldige doelpunten maakt tegen een team dat maar een goal maakt uiteindelijk 2-2 gelijkspeelt."

Ijzel of sneeuw?

"Wat ik daar kan op antwoorden? Ik weet het echt niet, maar het zijn de feiten. Waren de ramen van de VAR beslagen door de ijzel of de sneeuw? Anders moeten ze dringend naar de oogarts. Als je zoiets na drie minuten nog niet kan vaststellen, dat is onvoorstelbaar. Toen we het zagen op de bank zagen we er het failliet van de VAR in."

"Ze gaan ons uitlachen in het buitenland als dit de wereld rondgaat. Het is duidelijk dat die bal wordt geraakt, ze gaan weer lachen met de Belgen. Bij het derde doelpunt van ons heb ik geen enkele lijn gezien, de lijnrechter had hier niet mogen vlaggen. Had hij de VAR laten beslissen, dan hadden we gewoon gewonnen."