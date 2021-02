KV Oostende en Cercle Brugge in de clinch met DPG Media over uitzenden van bekerpartij

KV Oostende en Cercle Brugge wilden de bekerpartij op de regionale televisiezender laten uitzenden voor de fans, maar DPG Media weigert.

KV Oostende schreef een open brief aan Kris Vervaet, ceo van DPG Media.

Beste Kris,

Het nut van tv-rechten in de voetballerij ligt hem in, het volgens een economisch nuttig waardemodel, beschikbaar maken van wedstrijden voor de kijker. De laatste twee weken moeten wij vaststellen dat voor wat betreft de bekerwedstrijden van KV Oostende, extra moeite wordt gedaan om deze beelden net niét beschikbaar te stellen.

KV Oostende, Cercle Brugge en de lokale tv-zender Focus/WTV ontwikkelden de afgelopen dagen een mooie samenwerking en een even mooi voorstel om de wedstrijd Cercle Brugge – KV Oostende toch ‘zichtbaar’ te maken voor de fans van beide clubs. Eleven Sports werkte constructief mee aan dit voorstel en hielp de partijen het bos door de bomen te zien. Eleven Sports kan echter niet zelf beslissen, gezien de verkoop van de rechten van de Croky Cup aan sublicentiehouder DPG Media (VTM/HLN).

DPG Media verkoos om de wedstrijd niet te brengen op de nationale televisie en ook niet op de website van HLN (waar Beerschot tegen KV Mechelen dan bijvoorbeeld wel weer wordt gestreamd).

KV Oostende en Cercle Brugge waren bereid om een mooie som geld te betalen voor de uitzendrechten en Focus/WTV zou de productie en technische kosten op zich nemen. Een mooie synergie tussen twee West-Vlaamse clubs enerzijds en een West-Vlaamse tv-zender anderzijds.

De fans van beide clubs kunnen zoals pijnlijk bekend geen wedstrijden live meepikken. ‘Andere jaren waren ook niet alle bekermatchen live op tv’, is in dit covidjaar een half kreupele vlieger die met de beste wil nooit de lucht in raakt. In dit covidjaar gekenmerkt door wat allemaal 'verboden' is, is het bewust inspanning leveren om iets niet mogelijk te moeten maken zeer betreurenswaardig en bovenal absoluut onbegrijpelijk.

Wij ontnemen geen enkele partij enig economisch recht, immers kozen allen om de wedstrijd niet te tonen en niet ten gelde te maken. Zelf verdienen wij als clubs niets aan deze wedstrijd, we doen het enkel om onze fans het weinige dat we dit jaar kùnnen geven, aan te bieden en dat is een 1/8 finale van de beker. Niet meer, niet minder.

Men zou verwachten, gezien het gering economisch belang van deze wedstrijd, dat een groot bedrijf als DPG Media er eerder voor zou kiezen om mooie waarden uit te dragen in deze covidtijden. Namelijk een extra beleving mogelijk maken met respect voor twee kleine clubs die elk een paar miljoen euro verliezen dit seizoen, door omstandigheden waar ze zelf niet voor gekozen hebben. Hun fans trouwens ook niet.

Maar nee, vanavond kwam het bericht dat het dan toch niet is toegestaan om de wedstrijd uit te zenden op de lokale zender Focus/WTV. Hierbij geen enkele motivatie, geen enkel amendement, enkel een verwijzing naar de media-overeenkomsten (die minstens voor interpretatie vatbaar zijn).

Wij betreuren deze houding, maar hopen dat u, Kris (ongetwijfeld niet op de hoogte van deze gang van zaken), er kennis van neemt en zo misschien toch nog een positieve wending kan geven aan dit verhaal.

Onze fans danken u.

Vriendelijke groet

Thorsten Theys, COO van KV Oostende