De opluchting bij Genk was groot na late treffer: "Verdiende zege, maar geen referentiematch"

KRC Genk bekert verder na een 1-0 zege tegen STVV in een barkoude Luminus Arena. En of de kwalificatie voor opluchting zorgde bij de Genkenaars. "Deze zege geeft de burger moed", gaf John van den Brom na afloop grif toe.

"De afgelopen dagen werd het me veelvuldig duidelijk gemaakt hoe speciaal deze derby is. Zeker in dit soort wedstrijden mis je de steun van onze fans. Bovendien was het vanavond bijzonder omdat we toch uit een mindere periode kwamen", beseft John van den Brom.

"Na Anderlecht heb ik gezeurd over het lage tempo. Als ik dan zie hoe we vanavond spelen, ben ik blij dat het niet in dovemansoren gevallen is. We speelden een goede wedstrijd, met hoog tempo. Het is erg mooi dat we in het slot nog winnen, wat ook verdiend was. We kregen zelf niet veel kansen, maar gaven ook bijna niets weg."

"Het was geen referentiematch voor mij, daarvoor was onze passing te slordig. Maar qua organisatie en discipline was het top. Dit moet de burger moed geven. Hoe dan ook was de ontlading na het doelpunt en na de match erg groot. En morgen eten we weer appeltaart, als ik me niet vergis", besluit de Nederlandse T1 van KRC Genk.