Laurent Henkinet bij debuut meteen van goudwaarde voor Standard: "Mijn taak om altijd klaar te staan"

Wat een debuut voor Laurent Henkinet: bijna één jaar na zijn vorige wedstrijd, mocht hij 120 minuten tussen de palen staan in het bekerduel tegen Kortrijk.

Een "droomdebuut" voor de doelman? Hij werd door het Franstalige RTL alleszins uitgeroepen tot man van de match na zijn wedstrijd, zijn eerste in het Standard-shirt. "Het was beter geweest als we 30 minuten minder moesten spelen", lacht hij. "Maar nu moesten we tot het einde gaan. Het was glad, niet eenvoudig als doelman want een stap in de verkeerde richting is meteen einde verhaal", klinkt het.

Strafschoppen zijn altijd een loterij. Maar een doelman heeft "niets te verliezen". "We moeten klaar zijn voor dit soort situaties, in het geval dat.In de penaltyreeks denk ik dat Jakubech of ik meer strafschoppen hadden gestopt als er meer beleving zou zijn in de tribunes", vertelt hij over de afwezigheid van supporters in de tribunes.

Laurent is een slimme jongen, hij kent zijn taak

Henkinet arriveerde vorige zomer bij Standard als tweede doelman en had voor het duel tegen Kortrijk 11 maanden niet meer gespeeld. "Ik wist waarvoor ik tekende toen ik naar hier kwam. Het is mijn job om klaar te zijn als er iets met Arnaud (Bodart) gebeurd. Het is een bijzonder debuut geworden met de strafschoppen tegen mijn ex-club", besluit hij.

Ook Mbaye Leye windt er geen doekjes om dat Henkinet opnieuw naar de bank verwezen zal worden. "Henkinet is een heel slimme jongen, dat maakt het voor mij alleen maar makkelijker als coach. Want ik moet die jongen niet uitleggen wat zijn rol is, hij beseft dat Arnaud opnieuw zal spelen als hij fit is", wist de trainer van Standard nog te vertellen op de persconferentie.