Dit is de loting voor de kwartfinales van de Croky Cup

Anderlecht klopte Union met overtuigende cijfers (0-5) en is zo de achtste kwartfinalist in de Beker van België. De loting is ondertussen ook alweer gebeurd.

De kwartfinales worden gespeeld op 2, 3 of 4 maart. Anderlecht neemt het dan op tegen Cercle Brugge op zoek naar de volgende ronde. Standard - Club Brugge is dé topper van de kwartfinales, Genk - Mechelen en Eupen - Gent zijn de twee andere affiches. Loting Croky Cup 🏆



Dit zijn de kwartfinales! 👇



Wedstrijden worden gespeeld op 2-4/03



Tirage au sort Croky Cup 🏆



Voici les quarts de finale ! 👇



Les matchs auront lieu les 2-4/03

#crokycup pic.twitter.com/pEbgAVtcYc — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) February 11, 2021 Stijn Van Bever assisteerde bij de loting. Later zal bekend gemaakt worden wie wanneer zal spelen in de midweek begin maart.

