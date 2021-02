Avenatti blikt terug op periode bij de Rouches: "Ik miste openheid en respect"

Felipe Avenatti maakte de overstap naar Royal Antwerp FC. Komende zondag mag hij niet spelen tegen Standard.

Tegen zijn ex-ploeg Standard mag Avenatti niet spelen. De Rouches betalen immers nog een deel van zijn loon. Dus moest hij de match noodgedwongen van thuis volgen.

Eerst werd hij bij Standard naar de beloften gestuurd. “ I didn’t like it. Omdat ik het niet verdiende. Mbaye Leye was net aangesteld als coach, dus ik dacht: Yes, een nieuwe kans”, zegt Avenatti aan Het Nieuwsblad.

De manier waarop dit gecommuniceerd werd stootte Avenatti voor de borst. “Zeker omdat we een goeie band hadden toen hij nog T2 was onder Michel Preud’homme. Maar twee dagen later kreeg ik een e-mail van de directie. Daarin stond dat ik vanwege mijn slechte prestaties naar de U21 moest, om opnieuw mijn beste niveau te bereiken.”

Avenatti heeft ook zijn bedenkingen over de uitleg die hij kreeg. “Neen, enkel die mail. En die uitleg was niet correct. Het kon niet met mijn prestaties te maken hebben, want ik heb de maanden voordien niet de kansen gekregen die anderen wél kregen. Als ik vanwege de financiële problemen weg moest, hadden ze mij dat gewoon moeten zeggen. Dan had ik dat perfect begrepen. Maar ik heb nooit een uitleg gekregen.”

En dat is blijven hangen bij Avenatti. “Op de club passeerde ik dagelijks directieleden, maar nooit sprak iemand me erover aan. Tot die mail. Dat vind ik een gebrek aan openheid en respect. Zo zou ik het zelf nooit aanpakken.”