Antwerp zal het opnieuw zonder spits moeten klaren in topper, ook Standard mist belangrijke pion

Zondag staat de topper van de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League op het programma. Standard ontvangt Antwerp. Beide ploegen missen wel een aantal belangrijke spelers.

In de strijd om Play Off 1 is dit een bijzonder interessante affiche. Eentje die misschien wel wat onthoofd is door de onbeschikbaarheid van enkele sleutelspelers bij beide ploegen. Volgens Sudpresse is Felipe Avenatti er niet bij omdat hij niet tegen zijn ex-werkgever Standard mag uitkomen.

Belangrijker nog zijn de blessures van Dieumerci Mbokani en Faris Haroun. Het speerpunt en de motor van de ploeg ontbreken nog steeds bij Antwerp en halen ook de verplaatsing naar Luik niet. Zo zal Didier Lamkel Zé hoogstwaarschijnlijk opnieuw in de spits postvatten.

Bij de Rouches zal Arnaud Bodart dan weer niet onder de lat staan. De goalie is nog niet hersteld van zijn blessure. Net als tegen KV Kortrijk in de beker is Laurent Henkinet zijn vervanger.