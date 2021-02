Leye heeft het wel voor Lamkel Zé: "Elk jaar moet hij favoriet zijn voor de Gouden Schoen"

Zondag staat de clash tussen Standard en Royal Antwerp FC op het programma. Mbaye Leye is met de Rouches op zijn hoede.

Mbaye Leye is alvast onder de indruk van Antwerp, maar vooral van Lamkel Zé. "Een ploeg die fysiek klaar is, efficiënt, onvoorspelbaar en tot alles in staat, net als hun in vorm zijnde speler, Didier Lamkel Zé”, begint Mbaye Leye. “Een fantastische en buitengewone speler die een wedstrijd kan beslissen.”

En de loftrompet op Lamkel Zé gaat verder. “Ik zet zijn persoonlijkheid opzij omdat ik hem niet ken. Hij heeft zulke goede voetbalkwaliteiten. Als hij in de gedragscode van de voetbalwereld zou passen, zou hij een van de favorieten zijn om elk jaar de Gouden Schoen te winnen.”

Tactisch gezien worden de duels heel belangrijk. "We gaan dezelfde aanpak houden als tegen OHL, maar we zullen efficiënt en solide moeten zijn in de duels. We moeten de score snel openen en meer ruimte krijgen. Antwerpen is goed georganiseerd en kan ons pijn doen in de tegenaanval.”